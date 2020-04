Renault abandonne les véhicules thermiques en Chine

Le groupe Renault a annoncé mardi dans un communiqué renoncer à la production de véhicules à moteur thermique en Chine pour se concentrer sur les modèles électriques et utilitaires.

"Nous ouvrons un nouveau chapitre en Chine. Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers", a déclaré François Provost, directeur des opérations de la région Chine du constructeur français, cité dans un communiqué.

"Groupe Renault transfèrera sa participation dans Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC, la coentreprise montée avec Dongfeng en 2013 autour des véhicules thermiques, NDLR) à Dongfeng Motor Corporation. DRAC cessera ses activités liées à la marque Renault", est-il précisé.

Ce retrait partiel intervient alors que le groupe Renault a vendu dans le pays près de 180.000 voitures en 2019, contre 217.000 lors de l'exercice précédent (moins de 1% de l'immense marché chinois).

Le groupe français et son partenaire chinois ont uni leurs forces en 2013, et possèdent une usine à Wuhan, dans l'est de la Chine. Le site emploie 2.000 personnes, qui y fabriquent la Renault Kadjar et la Koleos.

Dongfeng et Renault vont malgré l'annonce de mardi continuer à collaborer sur le segment des véhicules électriques, sur lequel les deux constructeurs et Nissan ont monté en août 2017 une coentreprise dédiée.

Produite dans leur usine de Wuhan, la K-ZE a vocation à devenir "une voiture mondiale. Un dérivé basé sur le concept +Dacia Spring+ sera commercialisé en Europe à partir de 2021", détaille le communiqué.

Toujours sur le marché des véhicules électriques, Renault s'appuiera par ailleurs sur une autre coentreprise (JMEV), bâtie avec le constructeur local JMCG.

"Avec le soutien de Renault en qualité et technologies, JMEV prévoit de couvrir 45 % du marché chinois des VE en 2022 avec quatre modèles principaux", est-il anticipé. Quelque 860.000 modèles électriques ont été vendus en Chine en 2019, de quoi en faire "le plus grand marché au monde".

En matière de véhicules utilitaires enfin, Renault compte sur son partenaire Jinbei, dont il a racheté 49% des parts en décembre 2017, pour se développer.