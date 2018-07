Remplacement des F16: London Calling!

Avec le projet Tempest, Londres envoie également un message au vieux continent. Le Royaume-Uni est peut-être empêtré dans le dossier Brexit, divisé sur l'intérêt et la manière de sortir de l’Union européenne, mais il compte bien rester une référence en matière d’aéronautique et un concurrent sérieux sur les marchés internationaux.

A la manoeuvre, le gouvernement britannique qui compte investir 2 milliards de livres d’ici 2035, associé à deux poids lourds de l’aéronautique britanniques, BAE Systems et le motoriste Rolls Royce, ainsi que l’italien Leonardo et le missilier européen MBMA.

Si la Belgique achète l'Eurofighter Typhoon, elle mettrait un pied dans le projet Tempest. - © Tous droits réservés

Tempest dans un verre d'eau ?

Londres en profite aussi pour lancer un appel du pied au gouvernement belge qui a lancé un appel d’offres pour remplacer ses chasseurs F-16 vieillissants. Parmi les trois prétendants toujours en course, outre le F-35 de l’américain Lockheed Martin et le Rafale du francais Dassault, il y a le Typhoon du consortium européen Eurofighter, rassemblant le Royaume Uni, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne ainsi que le britannique BAE system, Airbus Defence and Space et l’italien Leonardo

Désormais dans la dernière ligne droite, les trois concurrents à la succession des F-16 sont à couteaux tirés et multiplient les arguments de séduction pour tenter d’emporter un contrat qui pèse quand même la bagatelle de plus de 15 milliards d’euros.

Avec Tempest, le consortium Eurofighter espère rendre la mariée plus attrayante. "Nous avons lié Tempest avec l’Eurofighter Typhoon aussi pour permettre a la Belgique de jouer un rôle à long terme dans le projet. Car a travers la vente de nos Typhoon, nous construisons des relations très étroites. Les technologies que nous développerons en Belgique viendront alimenter le programme Tempest", explique Michael Christie, directeur de la stratégie de l'avionneur britannique BAE system Air.

Reste a voir si le gouvernement belge sera sensible à cette promesse implicite de transfert de technologies. Un argument que ne se privent pas de mettre aussi en avant les concurrents d’Eurofighter... Le choix de la Belgique n’est en tout cas pas attendu avant octobre prochain.