Remplacement des F-16: "L'offre française trop belle pour être vraie", selon le ministre de la Défense

Le ministre belge de la Défense Steven Vandeput n'a pas fait montre d'ouverture mercredi vis-à-vis de l'offre française pour les avions de chasse Rafale, la jugeant "trop belle pour être vraie". "Le lobbying tourne à plein régime, c'est clair", a-t-il commenté.

La France propose 20 milliards d'euros de compensation si la Belgique achète le Rafale du constructeur français Dassault, et non ses concurrents F-35 ou Eurofighter, pour remplacer les F-16.

Dassault promet ainsi un retour économique de 100% du prix d'achat, ce qui revient à environ 20 milliards d'euros sur 20 ans et plus de 5.000 emplois à haute valeur technologique.

Une proposition pas correcte

L'offre française semblait hors jeu depuis quelque temps, puisqu'elle ne respectait par la procédure mise en place par le gouvernement belge. Dans De Tijd mercredi, ce non-respect est justifié par le fait que la France et Dassault comptent en réalité offrir plus de compensations économiques à l'industrie belge que ce qui est possible dans le cadre établi par le gouvernement belge.

Une telle position n'est "tout simplement pas correcte", selon le ministre N-VA, qui s'en tient aux critères établis. "Les critères sont clairs", souligne-t-il.