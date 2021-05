Relance européenne: "bon bulletin" pour le plan de relance belge

Le plan de relance du gouvernement fédéral consacre plus de 35% de son budget à des mesures orientées vers le climat, selon une étude réalisée par l'ULB au sein du projet Green Recovery Tracker, qui étudie l'impact des plans de relance de dix pays européens sur les objectifs de transition climatique. "C'est un bon bulletin pour notre pays, qui se classe dans le peloton de tête sur les 10 pays européens étudiés", écrit mercredi l'ULB qui considère que la Belgique "pourrait néanmoins faire encore mieux si elle opte pour des choix courageux dans la mise en œuvre du plan de relance".

La Belgique se retrouve ainsi derrière la Finlande (42% du budget orienté vers le climat) mais devant l'Allemagne (34%) ou encore la France (23%). Les chercheurs estiment que 21% du plan de relance belge, dont par exemple les projets liés à la digitalisation et à la cybercriminalité, pourront toutefois avoir un impact positif ou au contraire négatif selon la manière dont ces mesures sont mises en œuvre. Les auteurs recommandent donc d'inclure des indicateurs de durabilité dans l'implémentation de ces projets, des objectifs ou critères clairement identifiés pour maximiser l'impact climatique, notamment du volume de données et d'énergie nécessaire à faire fonctionner ou liés à l'utilisation qui est faite du service.

"Ce qui est au crédit de la Belgique c'est qu'il y a plusieurs projets intéressants, et originaux qui ont été mis sur la table, et qui sont liés au rail, à la mobilité douce, explique Marek Hudon, professeur la la Solvay School de l'ULB et co-auteur de l'étude avec Sandrine Meyer. Il y a aussi une île off shore énergétique. En termes de climat, c'est certainement intéressant".

Dans les mesures positives, le rapport pointe donc ce projet de Hub énergétique, à savoir l'interconnexion entre différents pays européens en vue de soutenir le développement de l'éolien offshore, comme élément particulièrement remarquable et original par rapport aux autres pays européens.

Cependant, son impact global en termes de durabilité dépendra des ressources naturelles utilisées pour concevoir ce Hub et des mesures de protection de la biodiversité qui seront mises en place. "Il est donc nécessaire de concevoir celui-ci en termes d'économie circulaire pour maximiser l'impact environnemental", avertit Marek Hudon.