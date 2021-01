Relance économique : "Mobiliser l'épargne citoyenne et les fonds privés sera un enjeu majeur"

Après la pluie Covid, le beau temps des investissements ? 2021 devrait être synonyme de relance économique… En tout cas, dès que nous aurons maîtrisé la situation sanitaire. "De l’argent, il faut. Et il y en a", assure l’homme qui va incarner cette relance belge à 20 milliards d’euros, le secrétaire d’Etat Thomas Dermine (PS).

Quel est le risque de voir cette relance économique retardée – ou trop tarder ?

Thomas Dermine : "Il y a un double risque. D’abord, un risque budgétaire. Chaque mois de plus dans l’épidémie coûte des centaines de millions, parce que toutes les mesures – qui sont absolument nécessaires – de droit passerelle ou de chômage temporaire coûtent énormément à l’activité. Et le second risque est un risque d’endommagement structurel de notre appareil productif. Chaque mois de plus de confinement accroît le risque de faillites, de licenciements et de sortir de la crise complètement déforcés.

De l’argent, il en faut. Et il y en a.

Il y a deux temps. D’abord, tant que les conditions de l’épidémie ne sont pas maîtrisées, la meilleure politique de relance, c’est de respecter toutes les règles sanitaires pour sortir au plus vite de la crise. Et de déployer au plus vite les campagnes de vaccination pour libérer l’économie et nos activités sociales. Dans un second temps, il sera important de relancer, de substituer en fait les mesures d’aides temporaires par des mesures de relance par l’investissement - pour renforcer le potentiel économique de notre pays".

Sommes-nous dès lors engagés dans une course à la relance avec nos voisins européens, avec le risque de perdre, éventuellement, si nous sommes en retard, des parts de marché et des possibilités d’exportations ?

T.D. : " Je ne pense pas qu’il y ait de compétition entre États européens et la Commission fait tout pour ne pas organiser cette compétition, notamment par le fait que les délais pour les plans de relance et les fonds européens sont les mêmes pour tous les pays. Donc, il n’y a pas de pays qui aura une avance sur un autre.

Deuxièmement, il faut toujours garder à l’esprit que la Belgique est l’exemple même d’une petite économie ouverte, et donc, d’une certaine mesure, on bénéficie du plan de relance français, du plan de relance allemand, du plan de relance néerlandais par des effets de bord, parce que nos entreprises sont très interconnectées.

Tout l’enjeu sera de mobiliser au-delà des fonds publics.

Je ne pense donc pas qu’il y ait de risque à avoir pour la Belgique dans ce cadre-là. Par contre, il est certain que si l’on veut continuer à être un pays attractif, un pays productif, on doit se relancer, parce qu’on parle souvent de la compétitivité en termes de coût du travail, mais la compétitivité est aussi la qualité d’une infrastructure, la qualité d’un système scolaire, d’un système de formation. Et ces éléments-là sont extrêmement importants et c’est pour ça qu’il faut investir pour rester un pays productif et un pays attractif où il fait bon vivre et où il fait bon travailler ".

Qui va payer cette relance ? Qui va investir ?

T.D. : " De l’argent, il en faut. Et il y en a. Il y a une première manne européenne. Les régions et l’Etat fédéral se sont également engagés à investir sur fonds propres. Et tout l’enjeu si on veut finalement rattraper la moyenne européenne en termes d’investissements publics, c’est de mobiliser au-delà des fonds publics. Aujourd’hui, en sortie de corona, la Banque Nationale nous dit qu’il y a une masse d'épargne privée qui peut être mobilisée. On a aussi des grandes entreprises publiques qui ont des défis d’infrastructures - que ce soit des opérateurs télécoms ou des opérateurs postaux, qui vont investir dans leurs réseaux.

Augmenter les revenus de certaines catégories de citoyens va aussi contribuer à la relance.

Le tout, c’est de créer le cadre de confiance, de créer une direction. C’est ça le plus grand rôle du gouvernement, c’est de créer la confiance et de donner une direction pour que l’ensemble des forces productives, qu’elles soient publiques, semi-publiques ou privées, se mettent en mouvement dans cette transition pour finalement enclencher ce système de cercle vertueux où on a une direction et on réinvestit tous ensemble les forces productives dans le cadre de ces objectifs ".

Est-ce qu’il faut envisager sérieusement d’augmenter l’impôt sur les sociétés ?

T.D. : "L’impôt des sociétés a fait l’objet d’une réforme sous le précédent gouvernement. Il y a une grande règle en termes de fiscalité, c’est qu’il faut une prévisibilité. Il y a des règles qui sont meilleures et il y a des règles qui sont moins bonnes. Mais ce qui est certain, c’est que quand on change les règles tous les deux ans, cela diminue la prévisibilité pour les acteurs économiques. Et l'on sait que ce n’est pas bon".

Et pour l’épargne des ménages, comment la mobiliser ?

T.D. : "C’est la nature profondément injuste de cette crise. La Banque Nationale nous dit qu’il y a globalement un surplus d’épargne. Mais ce sont surtout les catégories les plus favorisées de la population qui ont pu épargner. A l’inverse, les moins fortunés ont subi de plein fouet les effets de la crise du Coronavirus.

Et c’est pour ça que ce gouvernement vise à augmenter, par le relèvement des pensions les plus basses et des basses allocations, le pouvoir d’achat de ces citoyens-là. Parce que cela va aussi contribuer à la relance. On a beaucoup parlé d’investissements, mais augmenter les revenus de certaines catégories de citoyens va augmenter la consommation, dont de la consommation locale.

Aujourd’hui, la SFPI, notamment, le holding de l’Etat fédéral (Société Fédérale de Participations et d’Investissements, NBDR) réfléchit à des moyens de récolter l’épargne citoyenne, pour investir dans des projets liés à la transition. Et c’est un enjeu majeur de ce plan de relance : non seulement s’asseoir sur des fonds publics, des fonds d’entreprises privées et semi-privées, mais aussi mobiliser l’épargne des citoyens dans ce cercle vertueux qui va contribuer à relancer l’économie belge ".