Relance : Bientôt une "Biotech School" aux ambitions internationales à Gosselies ?

Nous sommes "au cœur des travaux d’Univercells et de sa filiale Exothera, pour permettre la production de produits pharmaceutique à base de vecteurs viraux, et notamment des vaccins contre le Covid-19", souligne Hughes Bultot cofondateur et dirigeant d’Univercells.

A peine quelques jours plus tard, Univercells était choisie par la biotech américaine CyanVac pour développer et produire des millions de doses d’un candidat vaccin, par injection nasale, en vue des essais cliniques. Une victoire pour l’entreprise.

Projection des travaux, une fois terminés, sur le site d'Univercells à Jumet - © Univercells

Univercells est loin d’être un cas isolé en Wallonie. Catalent, UCB, ThermoFisher… Les entreprises biotech et biopharma sont nombreuses à investir des millions d’euros dans de nouvelles capacités de production, sur le sol wallon. Des entreprises qui ont souvent un même problème : le recrutement.

Combler le fossé

Le besoin en main-d’œuvre du secteur a été estimé, pour la seule Région Wallonne à plus de 2000 emplois pour les trois prochaines années. Tous niveaux de qualifications confondus - pour rappel, les biotechs en matière d’emploi, ce ne sont pas que des doctorants, mais aussi des électromécaniciens et des techniciens de laboratoire. Dans la chimie et les sciences de la vie, un poste sur cinq ne nécessite pas d’expérience professionnelle préalable.

"Le vivier local de profils scientifiques, épuisé"

Xavier Pesesse, directeur du centre de Formation HelSci (ULB) confirme que "le vivier local de profils scientifiques commence à être épuisé. Or, les entreprises du secteur sont en forte croissance depuis des années, et donc l’idée c’est d’appuyer sur l’accélérateur en matière de formation". Pour combler le fossé entre éducation et entreprises et être un moteur favorisant la reprise économique post-Covid, le projet " Biotech School ", dans les cartons du projet de relance de la Région Wallonne, demande 30 millions d’euros, pour créer " une école européenne de biotechnologie et hub santé " localisée à Gosselies.