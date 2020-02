Règlement Fortis - Environ 725 millions d'euros déjà versés aux investisseurs lésés

Les 10 ans de la chute de Fortis - Journal télévisé du 06/10/2018 - 19/02/2020 Il y a 10 ans, fin septembre et début octobre, le groupe de banque et d'assurance Fortis était démantelé. En grande difficulté, à cause de la crise des subprimes et à cause d'importantes difficultés de financement, Fortis payait cash ses ambitions de devenir l'une des plus grandes banques d'Europe. Pour les actionnaires du groupe, dont beaucoup avaient placé partie importante de leurs économies en action Fortis, c'était une période de grande désillusion.