Reconfinement en France : la SNCF va supprimer jusqu'à 70% des TGV

Le TGV français: Le prix de la grande vitesse - JT 19h30 - 02/07/2017 Deux nouveaux tronçons de trains à grande vitesse sont inaugurés ce week-end : on pourra désormais parcourir les 600 km entre Paris et Bordeaux en 2 heures à peine. Des temps de trajet qui laissent rêveur en Belgique. Et pourtant, rien n'assure que ces nouvelles lignes seront rentables.