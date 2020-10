Reconfinement en Belgique: voici la liste des commerces qui pourront rester ouverts

Le ministre des Classes moyennes et des indépendants David Clarinval vient de lever les doutes en diffusant sur son compte Facebook le détail de la liste provisoire de ceux qui peuvent restent ouverts:

Les stations services et fournisseurs de carburants.

Les magasins de télécommunications (sauf pour les magasins qui vendent uniquement des accessoires) et sur rendez-vous.

Les magasins d’assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et des matériaux de construction.

Les jardineries, les pépinières, fleuristes et magasins de plantes.

Les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement, fils à tricoter et articles de mercerie.

Les garages, limités aux services de dépannage et de réparation, et les magasins de bicyclettes, limités à l’entretien et aux réparations.