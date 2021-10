Recharger une voiture électrique : gare aux courts-circuits financiers

Pour bien comprendre cette stratégie tarifaire, il faut s'imaginer que la recharge sur bornes publiques fonctionne un peu comme la téléphonie mobile. Le prix varie en fonction de l'abonnement choisi. Et pour pouvoir recharger, il faut une carte, et donc un abonnement. Ces cartes sont fournies par un fournisseur de services de mobilité. Elles sont généralement compatibles avec les bornes concurrentes, moyennant bien entendu un supplément. Les bornes, elles, dépendent d'un opérateur : c'est celui qui les exploite. Il y a donc pléthore d'opérateurs et de fournisseurs qui peuvent prendre différents types de commissions, ces fameux "frais de service". Ainsi, en fonction de l'opérateur, du fournisseur, de la vitesse de recharge, de la localisation et du véhicule, on dénombre pas moins de 400 combinaisons de tarifs différents ! Et souvent, on ne découvre le prix final que sur la facture de fin de mois.

Si vous avez suffisamment de panneaux photovoltaïques ou si votre employeur vous offre la recharge, rouler en électrique ne vous coûtera rien en budget consommation. Mais si vous avez l'idée de recharger votre véhicule sur les chargeurs rapides Ionity, sortez vos mouchoirs car le kiloWatt heure (kWh) vous sera facturé 79 centimes plus éventuellement des frais de service. Sauf si vous roulez avec un véhicule issu d'un constructeur partenaire (les marques allemandes plus Ford et Hyundai) et là vous pourrez diviser le prix par deux ! En moyenne, une voiture électrique "consomme" 20 kWh/100 km.

De 0,30 €/kWh plus abonnement à 0,79 €/kWh plus frais de service. Les prix chez Ionity varient selon votre fournisseur... et votre voiture ! © Ionity

Enfin, quand on écrit "bientôt", ce n'est pas encore pour tout de suite. Du côté de la secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker, on nous confirme qu'une loi est à l'étude. Elle devrait entrer en vigueur en janvier 2023. "Il faut du temps pour implémenter les softwares", explique Philippe Vangeel, secrétaire général d'Avere, l'association européenne pour la mobilité électrique. "Comme les prix varient en fonction de l'abonnement et des frais, il faut que le consommateur connaisse les tarifs exacts avant de brancher son véhicule. On doit donc installer des écrans sur les nouvelles bornes et sur les bornes rapides existantes, qui coûtent très cher. Sur les autres, la transformation serait trop onéreuse. On prévoit alors de développer une application sur smartphone. La demande des autorités est aussi de faciliter le paiement par carte bancaire, sans abonnement. Il est quasi inexistant actuellement."

Notons que la directive européenne 2014/94/UE précise que "les Etats membres s'assurent que les prix fixés par les exploitants de points de recharge ouverts au public soient raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires."

Pour l'instant, il semblerait qu'on en soit assez loin.