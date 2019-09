Réceptionnistes, barmans, bouchers, plombiers...: 2000 postes à pourvoir au Club Med lors de deux jobdays chez nous

Le Club Med et le Forem s'associent une nouvelle fois pour trouver des saisonniers pour la saison 2019-2020, annonce jeudi le service public de l'emploi en Wallonie. Deux jobdays seront organisés, les 2 et 17 octobre, à Liège et à Mons. Au total, quelque 2.000 postes sont à pourvoir dans 18 villages français.

Le Club Med recherche 1.450 personnes pour des métiers de l'hôtellerie-restauration & luxe, 300 pour des métiers liés au sport & loisirs et 250 pour des postes de supports & vente.

Sont recherchés: des réceptionnistes, maîtres de chalet, chargés de clientèle, employés de lingerie, barmans, bouchers, boulangers, techniciens de maintenance, plombiers...

"Une expérience professionnelle concluante en club de vacances constitue un atout reconnu sur un CV et ce, quel que soit le métier", affirme le Forem. "Le travail en équipe, la capacité d'adaptation à un milieu multiculturel, la bonne connaissance de langues étrangères, l'enthousiasme et le dynamisme souvent demandés dans ce milieu professionnel restent des qualités recherchées par le employeurs."

L'inscription aux jobdays est obligatoire et se fait via le site du Forem.