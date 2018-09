Nucléaire: les centrales belges plombent "légèrement" les résultats d'Engie

L'arrêt prolongé des réacteurs de Tihange se traduira pour Engie par un excédent brut d'exploitation (Ebitda) légèrement inférieur à ce qui était indiqué pour cette année, a précisé ce lundi la directrice financière du groupe, Judith Hartmann.

Engie estime qu'il s'en tirera grâce à "d'autres bonnes performances"

"Sur la fourchette d'Ebitda, nous nous attendons à être légèrement en dessous de l'indication que nous avions fournie au début de l'année en raison des problèmes de production nucléaire", a déclaré Judith Hartmann lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Engie avait jusqu'alors évoqué une fourchette indicative d'Ebitda allant de 9,3 à 9,7 milliards d'euros.

Malgré l'annonce faite par sa filiale belge vendredi, le groupe s'attend à ce que ses déboires dans le nucléaire soient en grande partie compensés par de bonnes performances par ailleurs : "Si l'on exclut le nucléaire, notre résultat net récurrent bénéficie toujours de la croissance", a souligné Judith Hartmann. "Nous bénéficierons en 2018 d'éléments positifs", "qui se sont déjà matérialisés sur les six premiers mois de l'année", a souligné la directrice financière.

Les réacteurs Tihange 2, Tihange 3 et Doel 4 souffrent d'une dégradation du béton dans le bunker sécurisé à côté du réacteur nucléaire. Doel 1 et Doel 2 devraient démarrer les 10 et 31 décembre. Tihange 1 fera l'objet d'une révision du 20 octobre au 28 novembre. Seul Doel 3 sera alors opérationnel.

Côté politique, John Crombez s'en prend à Marie-Christine Marghem

Le président du sp.a, John Crombez, a pointé lundi la responsabilité du cabinet de la ministre de l'Energie, Marie-Christine Marghem, alors que profile un risque de pénurie d'électricité en novembre, quand un seul réacteur sera disponible. "Une politique défaillante", a-t-il affirmé.

Selon le président des socialistes flamands, le gouvernement fédéral - MR et NV-A en tête - a tout fait depuis le début pour saboter le développement d'énergies alternatives. "La gestion du cabinet Marghem était dans les mains d'Eletrabel", a-t-il ainsi déclaré dans l'émission De Ochtend sur la VRT-radio.

Tous les débats au parlement sont restés lettre morte pendant que la facture d'électricité augmentait de 300 euros, un montant auquel pourrait s'ajouter 100 euros supplémentaires l'an prochain, a poursuivi John Crombez pour qui il est urgent de prévoir un plan d'investissements. Celui-ci permettrait notamment que l'argent de la réserve nucléaire, qu'Electrabel utilise actuellement pour ses propres investissements, soit utilisé pour construire de nouvelles centrales à gaz.