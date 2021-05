RCoop : même le marché de la beauté peut se décliner en coopérative

Être sous statut indépendant et en même temps membre d’une société coopérative, incompatible ? Rcoop démontre l’inverse dans un domaine où on s’y attendrait peu : le marché de la beauté : la combinaison des deux permet d’entreprendre autrement tout en évitant la solitude de l’indépendant.

Le marché matinal de Matin Première expliquait les avantages de cette structure, avec l’exemple de Sameh Ben Halima, qui opère au sein d’un salon coopératif coiffure et beauté : "J’ai choisi de commencer et de tester mon activité avec JobYourself depuis 2018. J’avais un peu peur de me lancer toute seule et j’ai rencontré Marie-Charlotte, qui m’a beaucoup aidée et qui m’a, jusqu’à aujourd’hui, un peu mis sur les bons rails pour vraiment me lancer dans mon activité".

Marie-Charlotte Pottier est la gérante de cette coopérative RCoop, la coopérative des métiers de la beauté, qui fait partie du groupe JobYourself, qui a pour but de soutenir les indépendants et les entrepreneurs en Région bruxelloise : "Nous, on a été créé en 2018 pour créer une coopérative sectorielle qui a pour vocation de soutenir les coiffeurs, esthéticiennes, toutes les personnes qui travaillent dans les métiers de contact à Bruxelles et qui voudraient se lancer en coopérative".

L’avantage : ne pas se lancer "seul". "On a le soutien du groupe, de la coopérative et aussi des autres coopérateurs qui sont déjà existants. On peut donc échanger des compétences professionnelles et aussi techniques, mais aussi vraiment faire une mutualisation au niveau des services comptables, financiers, paiement de la TVA. C’est nous qui regroupons tout, donc on s’occupe vraiment de toute cette partie-là pour les coopérateurs. On fait toute la comptabilité mensuelle, on paye la TVA pour tout le monde, on paye les cotisations sociales, etc., de manière à ce que ça soit groupé. Ça permet donc de mutualiser et de centraliser tout ça et de parfois éviter des erreurs. Quand on se lance, on peut parfois oublier de payer sa TVA, on peut penser qu’on a assez provisionné au niveau de ses cotisations sociales, et hop, on a des rappels deux ou trois ans plus tard".

Des erreurs qui peuvent coûter cher. De plus, ces indépendants restent indépendants, ils définissent eux-mêmes leurs tarifs, leurs plages horaires, et ont leur propre chiffre d’affaires. Et s’ils peuvent accéder à l’espace de coworking de Matonge à Ixelles, il n’y a pas d’obligation, c’est juste un outil supplémentaire qui est mis à leur disposition.