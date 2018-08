Rappel de véhicules BMW: "Les clients belges seront contactés dans la semaine"

Le constructeur allemand de voitures BMW va rappeler 323.700 véhicules diesel en Europe en raison d'un danger d'incendie du moteur, après une action similaire en Corée du Sud.

17.000 voitures des séries 3,4,5 et 6 en 4 et 6 cylindres diesel sont concernées en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Les propriétaires seront contactés cette semaine encore, explique Christophe Weerts, porte-parole de BMW Belgique : "Nous nous sommes rendus qu'après des incidents relativement rares en Corée du Sud, mais qui pourraient se représenter, il pourrait y avoir un problème au niveau des gaz d'échappement, qui fait en sorte que la voiture pourrait, dans un cas grave mais très rare, prendre feu. Par principe de précaution nous avons décidé de rappeler ces autos pour pouvoir les vérifier et éviter quel que problème que ce soit."

"Les clients vont être rappelés dans la semaine. Pour le client, la voiture ne va pas être immobilisée pendant très longtemps. Et bien entendu, tous les frais seront pris en charge par BMW", précise le porte-parole.

BMW avait rappelé environ 100.000 véhicules pour le même problème en Corée du Sud, où au moins 28 voitures avaient pris feu cette année. Le pays a annoncé début août l'ouverture d'une enquête à l'encontre du constructeur qui pourrait avoir tardé à procéder à son rappel.