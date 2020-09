(R)évolution de l'aéronautique: fini le carbone ? Airbus annonce trois projets d'avion à hydrogène "zéro émission"

Ce passage à l'hydrogène devrait également permettre de donner un nouveau souffle aux moteurs à hélice. Une aile volante propulsée avec ce type d'énergie pourrait elle aussi voir le jour.

"Le second sera un avion à hélice, pouvant embarquer environ 100 passagers, pour des trajets plus courts tandis que le troisième est plus disruptit puisqu'il s'agit d'une aile volante d'environ 200 places qui permet d'étudier une configuration complètement différente pour le stockage de l'hydrogène et la propulsion".