Quick ou McDolnad's, qui est le leader aujourd'hui en Belgique?

Cela fait 40 ans que McDolnald’s est en Belgique. L’occasion pour nous de nous pencher sur le marché du fast-food.

Quick (en Belgique depuis le 2 juillet 1971) a longtemps été le leader en Belgique. Mais est-ce toujours le cas ?

L’Américain compte aujourd’hui 80 enseignes et quasi 4500 collaborateurs.

De son côté, Quick compte 86 restaurants auxquels s'ajoutent sept Burger King puisqu'ils font partie du même groupe. Cela représente 3900 emplois ensemble.

Mais aucun d'eux n'a voulu communiqué sur leur chiffre d’affaires...

Alors comment déterminer le leader du marché ?

Eddie Bovijn, responsable de Food in Mind, un bureau de consultance, a récemment réalisé une étude auprès de 1500 consommateurs sur les fast-foods : "Ceux qui fréquentent le plus souvent le fast-food mettent McDolnald’s en premier lieu sur la fréquence des visites. Et les dépenses, sur base de nos chiffres, McDolnald’s est le leader", affirme-t-il.

Autre point de vue, celui de Pierre-Alexandre Billiet, expert marketing et CEO de Gondola Magazine : "Quand on regarde en chiffre d’affaires naturellement cela devient plus compliqué parce qu’on va comparer des pommes avec des poires, des franchisés avec des regroupements de franchisés et autres. Si on regarde sur le plateau moyen, le volume d’un McDolnald’s tend à être plus élevé que celui des Quick".

Difficile donc de déterminer un leader.

Il s’agit plutôt d’un combat avec d’une part McDonald’s avec son volume de ventes et sa croissance ; et d’autre part Quick avec ses valeurs et son histoire en partie belge.