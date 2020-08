Quels sont les enjeux du déminage en mer du Nord ?

Des milliers de mines et autres engins explosifs jonchent actuellement les fonds de la mer du Nord, ensablés ou à découvert. La plupart datent de la seconde guerre mondiale. "Dans le temps, les avions militaires partaient en mission vers l'Angleterre ou vers l'Allemagne", explique Filip Clauwaert, commandant du service MCM, le service de la lutte contre les mines marines en Belgique. "Ils n'avaient parfois pas eu l'occasion de larguer les bombes et, lorsqu'ils revenaient de mission, ils les larguaient alors dans la mer du Nord." Ces engins explosifs sont aujourd'hui pour la plupart sans danger car "leur batterie ne fonctionne plus en général", dit le commandant Clauwaert. "Et s’il n'y a plus de batterie, cela veut dire que les capteurs ne fonctionnent plus non plus." Les navires peuvent donc passer au-dessus sans risque. Quant aux entreprises voulant installer de nouveau câbles dans les fonds marins ou des éoliennes en mer, elles réalisent toujours une reconnaissance de la zone au préalable. Si elles trouvent un objet suspect, l'armée est avertie. Des plongeurs vérifient alors s'il s'agit d'un explosif et, le cas échéant, le neutralisent. Les seuls pour qui ces mines représentent toujours une menace sont les pêcheurs. En 2005, des pêcheurs néerlandais avaient remonté dans leurs filets un engin explosif, qui s'est déclenché. Trois membres de l'équipage sont décédés. L'armée belge procède donc toujours aujourd'hui à des exercices de déminage, notamment pour éviter ce genre d'accident.

Se préparer à un éventuel blocage des ports Du 20 août au 11 septembre 2020, plusieurs unités de l'OTAN, dont le Groupe permanent OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG-1), participent à un exercice international de lutte contre les mines. Environ 600 militaires participent à la gestion et à l'exécution de ces exercices avec un total de 16 navires de combat anti-mines. En Belgique, l'exercice de protection du port a commencé le 24 août en trois endroits différents du port intérieur d'Ostende. Cet exercice est la première partie d'un diptyque de l'exercice SANDY COAST 2020, un exercice international de lutte contre les mines dans les eaux belges.

Départ du navire de combat anti-mines 'M917 Crocus' de la défense belge pour la mission SNMCMG1 de l'OTAN, le 24 août 2020 à la base militaire de Zeebrugge - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA

Le déminage revêt une importance capitale au niveau économique. En effet, le passage de l’Atlantique vers la mer du Nord représente environ 60.000 navires par an, ce qui en fait l’une des routes maritimes les plus empruntées au monde. Comme le souligne Filip Clauwaert, il faut se préparer à l’éventualité qu’un jour, des personnes malintentionnées veuillent bloquer l’entrée du port d’Anvers en mouillant une mine à l’entrée du port. "Si on part avec un navire de déminage pendant 14 jours, ça coûte quelques centaines de milliers d’euros. Mais c’est important", martèle le commandant Clauwaert. "Si on ne s’entraîne pas et qu’un jour, quelque chose se passe, alors on ne sera peut-être pas capable de bien faire notre boulot. Une mine, c’est une arme très bon marché, qui peut être utilisée par n’importe qui pour endommager l’économie de n’importe quel pays."

SANDY COAST 2020 - 28/08/2020 L'exercice de lutte contre les mines Sandy Coast 2020 provoque une certaine effervescence au large des côtes belges en ce moment. De nombreux pays de l'OTAN participent à cet exercice international du 20 août au 11 septembre. La marine belge y joue un rôle important dans son organisation.

"Un effet blocus très important sur notre économie" Selon Bart Jourquin, professeur à l’UCL en économie des transports, un blocage des ports aurait "un effet blocus très important sur notre économie, sachant que nous importons plus que nous n’exportons par les ports". Le transport maritime représente l’immense majorité des volumes de fret intercontinentaux. On peut considérer que le transport aérien représente plus ou moins 15% sur les mêmes liaisons. En 2015, la valeur des marchandises transportées par mer échangées entre l'Union européenne (UE) et les pays tiers (pays non membres de l’UE) était estimée à près de 1.777 milliards d’euros, ce qui représente environ 51% du commerce de biens de l’UE. Les ports d’Anvers, de Rotterdam et de Hambourg figurent aussi parmi les 20 plus grands ports à conteneurs au monde. Les conteneurs sont utilisés pour les marchandises à haute valeur ajoutée. La croissance de ce type de transport est soutenue par le commerce en ligne.

Le port d'Anvers en chiffres, rapport de 2018 - © Port of Antwerp

De plus, à cause de la mondialisation, nous dépendons énormément de ce qui est produit à l’étranger. Cette dépendance affecte plusieurs secteurs : textile, matériel électronique, automobile, etc. Nous avons notamment pu le remarquer avec l’approvisionnement en masques ces derniers mois. Certaines denrées alimentaires sont également importées. "Mais, heureusement, il y a encore beaucoup de production européenne", remarque Bart Jourquin. Les ports sont également de grands pourvoyeurs de travail. Le port d’Anvers génère près de 61.000 emplois directs et plus de 143.000 emplois indirects. Son activité directe représente 5% du produit intérieur brut belge.