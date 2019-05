Quels sont les enjeux de l'impression 3D en Belgique?

Quel est intérêt de produire des pièces avec une imprimante 3D plutôt qu’avec une ligne de production classique est notre question du jour ?

Sans doute que cela permet de facilement modifier des pièces produites et donc de faire du sur-mesure. Comme des prothèses dans les soins de santé qui sont uniques pour chaque patient. Ça permet aussi à un industriel de pouvoir remplacer facilement ces équipements devenus défectueux et cela sans être tributaire d’un fabricant qui a peut-être mis la clé sous le paillasson ou ne fabrique plus la pièce demandée.

3,5% du marché mondial

Enfin, ça permet une production rapide avec une très haute précision. Prenez par exemple des secteurs comme la santé, l’aéronautique ou l’automobile qui sont donc très clairement sur la balle de cette impression 3D.

En Belgique, il y a 95 entreprises aujourd’hui qui sont directement actives dans l’impression 3D, plutôt situées en Flandre – reconnaissons-le. Elles font 3,5% du marché mondial. Alors ça ne vous dit sans doute rien, mais pour Peter, de chez PWC, cela implique que nous sommes à ce stade plus que bien positionnés.

« Dans les ans passés, les cinq ans passés, on était vraiment pionniers et je pense que la position de Belgique est très importante. Maintenant, on rentre dans une période d’industrialisation et je veux aussi que la Belgique joue un rôle important dans cette période d’industrialisation ».

Mais nous n’en sommes donc pas encore tout à fait au stade où l’industrie se saisirait pleinement des impressions 3D. La technologie, elle, a émergé il y a déjà une trentaine d’années et son intérêt en termes d’applications commence à peine à percoler auprès des entreprises.

Marc Lambotte, directeur général de Agoria – la fédération des entreprises technologiques de Belgique en est convaincue. Oui, il y aura de la création d’emplois dans les services, dans le design, la modélisation avant impression et dans les finitions. « Aujourd’hui, il y a à peu près 1500 personnes qui travaillent dans des entreprises dont l’impression 3D est vraiment quelque chose qui est clé pour ceux qui impriment, par exemple. Nous voyons que ce chiffre va doubler de 1500 à 3000 dans les années qui suivent ».

Un nombre d’emplois qui double donc en trois ans, optimiste ?

La Fédération des entreprises technologiques joue ici clairement dans un registre de l’optimisme voire du Credo. La Belgique a sans aucun doute des atouts, c’est vrai, mais nous ne savons pas quelles pourraient être les conséquences de l’entrée sur ce marché, par exemple d’un géant technologique en termes de concurrence. Alors oui, la taille du gâteau de ce marché mondial de l’impression 3D va sans doute s’agrandir. Mais comment ce marché va évoluer pour les acteurs belges ? Quelle part du gâteau la Belgique sera en mesure de manger ? Ça reste une grande inconnue.