Quelques-uns des divorces les plus chers de ces dernières années

Jeff Bezos, fondateur et patron d’Amazon, restera l’homme le plus riche du monde après son divorce. Sa future ex-femme, MacKenzie Bezos, ne gardera que 25% des actions de la société , soit 4% du capital. Cela représente environ 36 milliards de dollars au cours actuel. Selon une estimation de Forbes, à l’issue de la procédure, Jef Bezos possédera encore une fortune de 110 milliards de dollars.

Veronica Lario, 52 ans, excédée après 30 ans de mariage du comportement de son mari Silvio Berlusconi envers les belles jeunes femmes, demande le divorce en 2009. Au début de la procédure, elle demande une compensation de 43 millions d’euros par an, soit plus de 3,5 millions d’euros par mois, selon certains médias. En définitive, elle obtiendra en 2014 une pension alimentaire d’1,63 millions de dollars par mois.

Le champion de golf Tiger Woods a été parmi les sportifs les plus rentables de l’histoire, il a été numéro un pendant de nombreuses années. A partir de 2009, il devient plus connu par ses nombreuses relations extra-conjugales que par ses exploits sportifs. Il doit présenter des excuses publiques et suivre une thérapie destinée à soigner son addiction au sexe. C’est trop pour son épouse, Elin Nordegren, mère de ses deux enfants, qui demande le divorce. Elle obtiendra une centaine de millions de dollars.

Madonna et Guy Ritchie

Le réalisateur Guy Ritchie et Madonna en 2008 - © DANIEL DEME - BELGAIMAGE

La chanteuse Madonna et son époux, le réalisateur britannique Guy Ritchie, décident de divorcer en 2008, après sept ans et demi de mariage. La somme payée est estimée entre 76 et 92 millions de dollars. C’était le deuxième divorce pour Madonna : elle est restée mariée pendant quatre ans avec l’acteur et réalisateur Sean Penn, épousé en 1985.