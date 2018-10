Quelles sont les communes les plus riches et les plus pauvres? Notre carte interactive

Avec des revenus respectifs de 20.939 et 20.485 euros par habitant, les Brabançons flamands et wallons sont les plus riches de Belgique, selon les statistiques pour 2016 du Service public fédéral Economie. Il s'agit des derniers chiffres disponibles.

C'est à Bruxelles qu'on gagne le moins, avec un revenu annuel net imposable de 13.980 euros, contre une moyenne belge de 17.824 euros (17.698 euros en 2015).

La Flandre en tête

Plus généralement, la Flandre (19.102 euros en moyenne, soit 7% de plus que la moyenne nationale) est toujours plus riche que la Wallonie (16.787 euros, 6% de moins par rapport à la moyenne nationale). Bruxelles se situe quant à elle 22% de la moyenne belge.

Au niveau communal, Laethem-Saint-Martin (Flandre orientale) occupe à nouveau la première position des communes présentant le revenu moyen par habitant le plus élevé: 28.348 euros, supérieur de 59% à la moyenne nationale.

Suivent Keerbergen en Brabant flamand avec 26.526 euros par habitant et Lasne en Brabant wallon avec 25.964 euros.

Les revenus moyens les plus faibles se situent dans les communes bruxelloises de Saint-Josse-ten-Noode (8.835 euros, soit moins de la moitié de la moyenne nationale) et Molenbeek-saint-Jean (10.170 euros) ainsi qu'à Farciennes en province de Hainaut (11.294 euros).

Quels revenus sont pris en compte?

Les revenus nets imposables sont calculés à partir des déclarations à l'impôt des personnes physiques. Ils comprennent les revenus imposables au titre d'une profession, les revenus de remplacement, les pensions, les dividendes, le revenu cadastral et les rentes alimentaires de tous les habitants.

Les revenus non imposables (comme les allocations familiales et le revenu d'intégration) ne font pas partie des revenus fiscaux.