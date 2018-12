Quel est l'impact du tax-shift sur le salaire et le pouvoir d'achat?

Le cabinet d’audit international Deloitte publie ce samedi son étude annuelle sur les salaires européens. En se basant sur cinq scénarios, cinq types de salarié : de l’isolé qui touche le salaire minimum au grand patron d’entreprise.

Dans un foyer au très bas salaire avec deux enfants, l’augmentation du salaire due au tax-shift est significative : 20%. Dans les autres scénarios, l’augmentation est réelle mais bien plus modeste.

Un travailleur belge avec un conjoint actif et deux enfants à charge, qui perçoit un salaire brut de 25.000 euros par an, voit son salaire net augmenter de 20,07% soit 3.293,02 euros par rapport à 2015 (de la 19e à la 7e place). Un travailleur isolé sans enfants passe de la 16e à la 10e place au classement européen, tandis que son salaire net augmente de 6,4% soit 1.142,27 euros par rapport à 2015 (de la 16e à la 10e place).

Mais le revenu net reste peu élevé pour les travailleurs qui perçoivent un salaire moyen ou supérieur, à cause d'un taux d'imposition très élevé de 53,5% (dont 7% de taxe communale) applicable dès une tranche de revenus relativement bas (39.660 euros), tempère Deloitte.

Un meilleur pouvoir d'achat, surtout pour les hauts salaires

Une autre étude, de l’université catholique de Leuven, fait le même constat : le tax shift a fait progresser le pouvoir d'achat. En moyenne, entre 2014 et 2020, l'augmentation moyenne est de 5,2%. Ce chiffre évolue suivant vos revenus : les bas salaires voient leur salaire progresser de 3 ou 4%, les hauts salaires de quasi 7%. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte de l'inflation, ce que l'on appelle le salaire réel. Et aussi, note la KULeuven, les réformes fiscales du gouvernement Michel représentent un coût très important pour le budget de l'Etat : pas loin de 5 milliards et demi entre 2014 et 2020.