Quel est l'état de santé du secteur de la viande en Belgique?

Le dossier d’Écomatin était consacré ce jeudi au secteur de la viande en Belgique, un secteur malmené avec l’affaire de l’abattoir Veviba à Bastogne. L'ensemble de l’industrie alimentaire belge réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 milliards d’euros et compte 90 000 emplois directs. Le sous-secteur de la viande proprement dit pèse un peu plus de six milliards d’euros.

C'est l'industrie flamande qui occupe la plus grande place dans ce secteur, en particulier pour la viande de porc et les volailles. "On est dans un secteur où on a une forte proportion de production de volailles et de porc en Flandre qui tire vraiment ce marché de l’industrie de la viande, confirme Laetitia Van Roos, chargée de mission au Collège des producteurs. On a 90% de la production et 20% de la transformation qui se font en Flandre."

La situation est moins déséquilibrée dans la viande bovine. Pour l’élevage bovin, on est environ à 50/50 entre Wallonie et Flandre. Pour la transformation, là l’industrie agroalimentaire flamande assure environ deux tiers de l’activité. Il n’en reste pas moins que pour l’économie wallonne, la filière bovine est vraiment importante puisqu’elle emploie 9000 équivalents temps plein en plus des producteurs de viande, mais là on compte vraiment toute la filière.

"C’est une chaîne longue, donc vous avez tant les fournisseurs d’aliments que les équipementiers et les entreprises, et vous avez tout ce côté transformation (abattoirs, ateliers de découpe, personnel dans la distribution ou bouchers). Quand on regarde autour de l’élevage et de la transformation, il y a beaucoup d’intervenants", détaille encore Laetitia Van Roos.

Consommation de viande en baisse

L’état de santé économique du secteur pris dans sa globalité n'est pas reluisant. La production de porc et de volailles a certes légèrement augmenté ces dernières années, notamment grâce aux exportations, mais là évidemment la concurrence est rude. Et la consommation de viande tend structurellement à diminuer et tout ça pèse sur les prix. Ce n'est pas très étonnant donc que le secteur ait été marqué par une vague de concentration.

Pour la chargée de mission au Collège des producteurs, "on a d’abord observé un mouvement de concentration au niveau des abattoirs et ateliers de découpe pour le porc. C’était déjà fait au niveau de la volaille. Et ici, ces dernières années, on a vu le même phénomène qui s’est fait aussi au niveau de la viande bovine".

Ce qui inquiète fondamentalement le secteur, c’est la diminution de la consommation de viande en général, en particulier de la viande de bœuf. Cette baisse est de -25 % sur les cinq dernières années. Il est évident que le scandale actuel ne va pas arranger les choses.