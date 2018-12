Que cache l'arrestation de la directrice financière de Huawei?

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a pris un tour inatendu la semaine passée avec l’arrestation, à Vancouver, de la directrice financière du groupe télécoms chinois Huawei.

Mais pour le chef économiste de Candriam, Anton Brender, cette arrestation au Canada n'est pas si simple. C'est justement le signe que ces tensions entre les États-Unis et la Chine ne se résument pas à une simple question commerciale.

La Chine, une puissance technologique

"Il y a le fait que les États-Unis sont en train de découvrir que la Chine est une puissance technologique qui est en pleine ascension et qui veut accélérer cette ascension. De l’autre côté, ils sont aussi en train de découvrir qu’ils sont dépendants d’un certain nombre de producteurs chinois pour des équipements qui rentrent dans leurs investissements de télécommunications, dans leurs ordinateurs, et qui, dans la mesure où la Chine n’est plus aujourd’hui perçue comme étant un pays complètement ami, c’est le moins qu’on puisse dire, des États-Unis, finit par poser un vrai problème aux Américains", explique l'économiste.

Un problème que l'on remarque dans les statistiques. Sur 15 ans, la part des produits chinois intégrés dans les ordinateurs et les produits électroniques américains est passée de moins de 5% à plus de 20%. Et pour les télécoms, autre élément stratégique évidemment, c’est pratiquement 20% aujourd’hui.

Il y a une dépendance de fournisseurs, qui sont des fournisseurs de haute technologie

Ce n’est donc pas l’importation aux États-Unis de biens de consommation courants et pas chers qui pose problème. Les États-Unis se rendent compte qu’ils sont bien plus liés à la Chine qu’ils ne le souhaitent. Surtout que contrairement à ce qu’on imagine parfois, la pénétration chinoise aux États-Unis ne se fait pas seulement sur les biens de consommation pas chers.

"On a eu l’idée d’une pénétration du " fabriqué en Chine " dans la consommation, parce que c’est vrai que c’est là où les choses ont commencé au début, mais ça n’est en fait pas dans la consommation que la progression de la valeur ajoutée chinoise est la plus nette, c’est dans les équipements, dans l’investissement qui se fait aux États-Unis. C’est là qu’on découvre qu’effectivement il y a une dépendance de fournisseurs, qui sont des fournisseurs de haute technologie. Il faut penser à la 5G par exemple, c’est une des choses sur laquelle Huawei est très présent", ajoute Anton Brender.

Cette dépendance dans des secteurs stratégiques pour les États-Unis est évidemment plus délicate, plus complexe qu’un " simple " déséquilibre commercial ; trop d’exportations chinoises vers les États-Unis, pas assez d’importations américaines en Chine. Ça signifie aussi que le bras de fer entre les États-Unis et la Chine risque de se poursuivre et que la trêve commerciale de 90 jours entre les deux États est fragile.