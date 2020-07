Quatre responsables de Volkswagen devant le tribunal pour des indemnités trop élevées

Trois anciens hauts-responsables de Volkswagen et un manager travaillant toujours pour le groupe automobile devront s’expliquer devant un tribunal allemand en raison d’indemnités trop élevées versées à des membres du conseil d’entreprise.

Les quatre suspects, deux anciens administrateurs, un ex et un actuel responsable du personnel, auraient approuvé le versement d’indemnités et de bonus trop élevés à cinq membres du "betriebsrat" de VW, un organe comparable aux conseils d’entreprises en Belgique.

Selon le ministère public, il est question de cinq millions d’euros, payés entre mai 2011 et mai 2016. Le président Bernd Osterloh aurait perçu une "compensation injustifiée" qui aurait dépassé 3 millions d’euros.