Quatre managers de VW acquittés dans une affaire de salaires excessifs

Le tribunal correctionnel de Brunswick (Allemagne) a acquitté quatre responsables des ressources humaines du géant automobile allemand Volkswagen qui avaient versé des salaires excessifs à des membres influents du conseil d'entreprise.

Les quatre managers, dont l'un est toujours actif au sein de la société, auraient approuvé des primes et rémunérations excessives pour cinq membres du "betriebsrat" de Volkswagen, un organe équivalent au conseil d'entreprise en Belgique.

Les faits concernent plus de 5 millions d'euros, versés entre mai 2011 et mai 2016. Pour le ministère public, il s'agissait d'un cas de détournement de fonds, un avis non partagé par le tribunal correctionnel qui a décidé d'acquitter les quatre prévenus.