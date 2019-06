Quatre employés belges sur 10 sont mécontents de leur salaire, ressort-il mardi d’une étude de la société de ressources humaines StepStone basée sur les réponses de plus de 15.000 employés belges via son comparateur de salaire.

Les personnes travaillant dans le secteur de l’éducation sont les plus satisfaites de leur rémunération (72%), suivies de celles employées dans la fonction publique (67%) et la recherche (66%).

Les personnes actives dans le secteur public semblent davantage comblées que la moyenne. "Si l’une des explications possibles à cette observation est celle des barèmes fixes, on peut supposer que dans le secteur privé, les négociations, les demandes proactives d’augmentation salariale et le fait de ne pas connaître le salaire de ses collègues peuvent donner un sentiment d’incertitude au sujet du salaire et donc une moindre satisfaction", présume StepStone.

Les employés belges des secteurs de l’horeca (47%), des loisirs (48%) et des télécommunications (49%) sont les moins satisfaits de leur salaire.

