Quand un bon café au boulot rime avec une meilleure ambiance entre collègues

Une stratégie café au sein des entreprises

"Dis-moi à quoi ressemble ton coin café, je te dirai qui tu es", c'est sur ce slogan que surfe la start-up bruxelloise Javry. "Il y a des entreprises qui sont plus focalisées sur le prix. La qualité importe moins, l’origine du café importe moins et c’est le prix avant tout, ce qui, malheureusement, implique un café souvent de moindre qualité. Et d’autres entreprises ont une envie vraiment particulière d’aller vers des produits qui sont équitables, qui sont éthiques, de qualité, qui sont bons en bouche et je pense que ça, de facto, ça montre une envie aussi de faire plaisir à leurs employés" explique Maxence Lacroix, son cofondateur.

Le prix du café influence aussi fortement la productivité au sein d'une entreprise. Selon des spécialistes en ressources humaines, le café gratuit facilite la coopération, crée du lien, aide à régler les différends. Ce serait alors un investissement qui, au bout du compte, permettrait même de faire des économies. Ces entreprises qui ont une stratégie café sont en tout cas la cible de Javry. "Ces entreprises cherchent vraiment à améliorer la qualité de leur café pour retenir, en partie grâce à cela, leurs employés."

"En fait on se rend compte que quand il y a du mauvais café, ça engendre une mauvaise ambiance dans l’entreprise. Du coup, on se rend compte que le café a beaucoup d’importance aux yeux des employés et donc aux yeux des patrons qui veulent 'chérir' leurs employés. Donc, non, ce n’est finalement pas une blague, le café apporte de la bonne humeur et a donc une importance assez grande dans l’entreprise."