Quand Ryanair tente de mouiller, à tort, Brussels Airlines pour justifier son refus d'indemniser

1350 personnes lésées par la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair après les grèves de l'été ont enregistré leur plainte auprès de l'association de consommateurs Test-Achats, qui a introduit vendredi les 50 premiers dossiers devant la justice de paix, à Zaventem et Charleroi.

L'association de consommateurs se disait confiante sur leur issue et le fait de faire revenir la compagnie irlandaise sur ses positions.

Oui mais voilà, Ryanair refuse toujours d'indemniser les passagers des vols annulés à la suite des grèves des 25 et 26 juillet et du 10 août (indemnisation forfaitaire en cas d'annulation moins de quatorze jours avant le départ, en plus du remboursement du billet ou de la proposition de rechange).

Dans un communiqué envoyé ce lundi, la compagnie invoque des circonstances exceptionnelles et estime qu'"en vertu de la législation EU261, aucune compensation n’est à payer aux clients lorsque le retard/l’annulation échappe au contrôle de la compagnie aérienne. Si ces grèves étaient sous le contrôle de Ryanair, il n'y aurait pas eu d'annulations."

Mais la compagnie low cost va plus loin et tente de montrer dans son communiqué qu'elle n'est pas la seule à réagir ainsi: "Test Achats devrait expliquer pourquoi Brussels Airlines n'a pas été tenue de payer d’indemnités EU261 lors de la grève de ses pilotes en mai 2018, et pourquoi Test Achats n'a entrepris aucune action en justice contre Brussels Airlines. De même, en Allemagne, Lufthansa n’a pas été tenue de verser d’indemnités EU261 pour les 17 jours de grève de ses pilotes et membres d’équipage, et nous notons que Test Achats n’a pas non plus entamé d’action auprès de la justice Belge contre Lufthansa."

Brussels Airlines paie des compensations

Sauf que... c'est faux. S'il est vrai que Test Achats n'a pas entrepris d'action contre Brussels Airlines, c'est tout simplement parce qu'elles a rempli ses obligations.

"Quand c'est une compagnie partenaire qui fait grève, ça n'est pas de notre responsabilité, mais quand c'est notre personnel qui fait grève, nous payons ces compensations. Ca nous a même coûté très cher, précise Wencke Lemmes-Pireaux , porte-parole de Brussels Airlines. 10 millions en tout, pour l'ensemble des jours de grève, ce qui comprend les compensations mais aussi les remboursements de billets ou les solutions de rechange trouvées sur des vols d'autres compagnies".

La porte-parole de Brussels Airlines reconnaît toutefois que l'accord de ces compensations est récent. La législation en la matière a changé depuis avril 2018 et la publication d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, dont la conclusion est très claire: "Une " grève sauvage " du personnel navigant suite à l’annonce surprise d’une restructuration ne constitue pas une " circonstance extraordinaire " permettant à la compagnie aérienne de se libérer de son obligation d’indemnisation en cas d’annulation ou de retard important de vol".

La Cour jugeait le cas de la compagnie aérienne allemande TUIfly, qui avait annoncé par surprise à son personnel, le 30 septembre 2016, un plan de restructuration de l’entreprise. Annonce qui avait provoqué la colère des salariés, le personnel navigant décidant de se mettre en arrêt maladie entre le 1er et le 10 octobre 2016. Le taux d’absentéisme des pilotes avait atteint… 62 % et la fronde avait causé de nombreux retards et annulations.

Estimant qu’il s’agissait de “circonstances extraordinaires”, TUIfly avait, comme Ryanair, refusé de payer aux passagers leurs indemnités légales. Mais les juges européens avaient eux estimé que les restructurations et réorganisations “font partie des mesures normales de gestion des entreprises” et que "les compagnies aériennes peuvent être, de manière ordinaire, confrontées, dans l’exercice de leur activité, à des désaccords, voire à des conflits, avec les membres de leur personnel ou à une partie de ce personnel".

Lufthansa condamnée à payer

Quant à Lufthansa, Test-Achats n'a pas intenté d'action simplement parce que l'association n'avait pas reçu suffisamment de plaintes pour cela (la grève concernait surtout l'Allemagne).

Ceci dit, s'il est vrai qu'ils rechignaient aussi à payer ces indemnités, la compagnie va également devoir changer son fusil d'épaule: le 18 juillet 2018, vu cette nouvelle jurisprudence, la compagnie, dont les pilotes avaient fait grève en 2016 a été condamnée par la la justice luxembourgeoise à verser des indemnités à deux passagers qui en avaient fait la demande.

Bref, Test-Achats se montre confiante sur l'issue des premiers dossiers introduits contre la compagnie irlandaise et "approchera à nouveau Ryanair afin que celle-ci revoie sa position. En cas de refus persistant, d'autres dossiers seront introduits en justice afin que chaque passager soit indemnisé".