Qatar Airways et Emirates relancent leurs lignes vers Brussels Airport

Qatar Airways desservira à nouveau Brusses Airport à raison de trois vols hebdomadaires à destination de Doha à partir de ce vendredi, annonce mardi la compagnie aérienne qatarie. Dès le mercredi 1er juillet, Emirates relancera sa ligne entre Zaventem et Dubaï, qui sera assurée quatre fois par semaine.

La ligne de Qatar Airways était opérée quotidiennement avant la crise liée au Covid-19. Durant un mois et demi, elle a suspendu cette liaison régulière après avoir toutefois opéré plusieurs vols de rapatriement vers Bruxelles.

"Pendant la crise, notre réseau n’est jamais descendu en dessous de 30 destinations et nous avons pu ramener des milliers de citoyens belges du monde entier via les aéroports de Bruxelles, Amsterdam et Paris", souligne Qatar Airways.

D’ici la fin de la saison estivale, l’entreprise prévoit de desservir à nouveau plus de la moitié de ses destinations initiales.

Depuis le hub de Doha, les voyageurs belges peuvent rejoindre les destinations desservies par la compagnie au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique, en tenant compte des restrictions d’entrée mises en vigueur par les gouvernements locaux.

Même logique pour Emirates, qui permet également de desservir toutes ces zones du monde depuis Dubaï. La compagnie émiratie relancera ses vols entre cette dernière ville et Brussels Airport dès le 1er juillet, constate-t-on sur son site internet. Au lieu d’une desserte quotidienne avant la crise, il n’y aura provisoirement plus que quatre liaisons par semaine.

A bord des avions, le port du masque est obligatoire, rappellent les deux compagnies.