Proximus pousse ses clients vers les packs "Flex" et augmente la facture de ses abonnés les plus anciens

Les clients de Proximus disposant d'anciens packs internet-télévision-téléphone payeront plus cher à partir du 1er janvier, selon les ajustements de tarifs publiés sur le site web de l'opérateur, qui pousse ainsi ses clients vers sa nouvelle offre "Flex".

Les clients disposant des packs internet-télévision "Minimus" et "Familimus/Tuttimus" paieront 1,5 euro de plus par mois, pour atteindre respectivement 62,5 et 73,5 euros mensuels. Pour les forfaits avec téléphonie fixe et télévision, téléphonie fixe et internet et "Start" (téléphonie fixe, internet et télévision), le tarif mensuel augmentera de 1 euro. Ces packs ne sont plus disponibles pour les nouveaux clients ou ne font plus l'objet d'une promotion active.

L'année dernière, Proximus a simplifié ses abonnements sous le nom de "Flex", en permettant aux clients de choisir eux-mêmes les options à ajouter à leur forfait. L'offre de base, qui comprend la télévision et l'internet illimité, coûte 59,99 euros par mois. Ce tarif restera lui inchangé.

D'autres services voient eux aussi leurs prix augmenter

En outre, l'opérateur augmentera le prix de tous les abonnements Internet hors forfaits de 1 euro par mois pour les particuliers et ceux disposant d'une ligne fixe Proximus qui ne fait pas partie d'un forfait paieront 0,5 euro de plus.

Enfin, le prix d'un deuxième décodeur augmentera lui aussi, passant de 6 à 8 euros par mois, tout comme le produit TV Replay+, qui passera de 5 à 6 euros mensuels. Les prix des abonnements mobiles resteront inchangés.

Proximus compte actuellement près de 740.000 abonnements "Flex", pour environ 2,1 millions de clients Internet, 1,7 million de clients TV et 2 millions de clients de téléphonie fixe.