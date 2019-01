Proximus: les syndicats ont déposé un préavis pour couvrir des éventuelles actions

Un préavis de grève a été déposé ce jeudi par les syndicats à l'issue de la réunion de la commission paritaire extraordinaire de Proximus au cours de laquelle les représentants des travailleurs ont obtenu la confirmation que 1900 emplois allaient disparaître et que 1250 engagements allaient être effectués.

"Nos craintes étaient tout à fait justifiées. En tant qu'organisation syndicale nous ne pouvons pas accepter que les économies soient faites uniquement sur le dos du personnel: on ne touche pas aux dividendes, on ne touche pas au comité d'organisation. C'est inacceptable! Et de ce fait nous avons déposé un préavis de grève" a réagi à l'issue de la réunion Laurent Malengreau, vice-président CGSP pour le secteur télécom-aviation. La direction n'a "absolument pas" été claire sur le profil des personnes qui seront touchées par la restructuration, regrette-t-il. "Il y aura des nouveaux emplois, donc il va y avoir des investissements au niveau technologique, au niveau formation. Mais il est bien évident que toute personne ici n'aura pas les capacités ou le potentiel, à cause d'un âge plus avancé ou de moins de performance. Donc il y a certaines personnes qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête".

"On ne peut pas exclure des licenciements secs"

Si un préavis de grève est déposé, les syndicats n'appellent toutefois pas à l'action. "Dès aujourd'hui on ne peut pas exclure que le personnel réagisse spontanément. Pour la CSC, dès demain nous allons réunir nos gens, surtout qu'on vient de nous informer qu'on ne pouvait pas exclure des licenciements secs au final" explique Stéphane Daussaint de la CSC Transcom.

Les syndicats vont désormais informer les travailleurs. Un agenda a été convenu avec la direction, qui "veut entretenir le dialogue social" selon les syndicats. Les représentants des travailleurs doivent encore consulter leur base pour recevoir un mandat de négociation.