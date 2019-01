Proximus: la société n'exclut pas des passerelles vers des secteurs en manque de personnel

Dans le cadre du plan de restructuration qui a été annoncé chez Proximus, l'opérateur télécom n'exclut pas de mettre en place des passerelles vers des sociétés et des secteurs qui engagent. C'est ce qu'a glissé mercredi soir son administratrice déléguée Dominique Leroy à la Chambre. Contactée jeudi, l'entreprise précise qu'une telle mesure dépendra de la demande en personnel de ces secteurs et de la manière dont elle peut s'intégrer à sa nouvelle stratégie.

"Plan de transformation"

Proximus avait annoncé le 10 janvier dernier un "plan de transformation" à trois ans passant par une suppression de 1900 emplois et l'engagement, en parallèle, de 1250 personnes. L'opérateur avait notamment justifié cette décision par une demande croissante de ses clients pour de nouveaux services digitaux et de nouveaux types de connectivité, comme l'internet des objets.

A la suite de cette annonce, l'entreprise a été contactée par d'autres, issues de multiples secteurs, qui recherchent du personnel et des profils un peu moins liés au numérique et à des technologies de pointe, explique Proximus. Soit précisément le type de travailleurs que cible l'opérateur dans le cadre de sa transformation.

Possibilités d'outplacement

En fonction de la demande que nous recevrons, nous étudierons les possibilités et essayerons alors de trouver un équilibre entre le personnel dont nous devons nous défaire et ces requêtes, précise l'entreprise de télécoms.

Devant les députés mercredi, l'administratrice déléguée a notamment cité les douanes, le SPF Justice ou le secteur de la sécurité et du gardiennage. Et répété qu'elle était flexible quant au chiffre de 1900 départs. En fonction de l'intérêt, Proximus étudiera les possibilités d'outplacement et envisagera alors la mise en place de passerelles vers ces secteurs et entreprises en manque de personnel.

Il y a quelques semaines, le secteur financier avait conclu un accord pour permettre une reconversion du personnel excédentaire. Des formations rémunérées sont ainsi notamment prévues dans le secteur de la santé, afin de devenir infirmier ou aide-soignant, ou pour des métiers de la logistique.