Dominique Leroy quitte Proximus: comment les tarifs ont-ils évolué ces dernières années?

C’est en 2014 que Dominique Leroy a succédé à Didier Bellens. Après six années à la tête de l’opérateur, plusieurs changements sont à noter : un nouveau nom tout d’abord. Aujourd’hui, tous les produits et tous les packs sont labellisés Proximus et plus Belgacom. Pour le consommateur, cela a été le changement le plus visible. "Cela n’a pas amené de changements directement au niveau opérationnel ou au niveau des prix." explique David Wiame, expert télécoms chez Test-Achats.

Une autre évolution a été technique : un chantier de déploiement de la fibre optique est en cours et permettra un débit plus élevé. Le bilan économique a aussi évolué : la société a renoué avec la croissance depuis quatre ans et a aussi conclu un partage de réseau avec le concurrent Orange. Pour le consommateur, y a-t-il un impact sur l’évolution des prix ou la qualité des services ?

Peu d’impact sur les tarifs

Sous la direction de Dominique Leroy, la stratégie sur le prix n’a pas fondamentalement changé. Proximus reste leader dans certains marchés. Pour David Wiame, l’opérateur joue de cette position favorable : "Proximus dispose de plus de parts de marché et peut donc se permettre d’être un opérateur qui fait des tarifs un peu plus élevés que la moyenne. L’opérateur joue toujours sur une qualité, et c’est comme ça qu’il défend ses prix."

Des augmentations existent pourtant. Elles sont structurelles et pas directement liées à son administratrice déléguée ajoute-t-il : "Malheureusement, il y a toujours ces fameuses augmentations de prix, des indexations année après année. On a pourtant un environnement concurrentiel au niveau des télécoms ; on devrait plutôt avoir une pression sur les prix. Malheureusement, Proximus augmente chaque année ses tarifs de quelques pourcents donc chaque fois quelques euros en plus par facture."