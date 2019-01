Proximus : "Chaque licenciement sera un licenciement de trop" selon la CSC

Le front commun syndical a appelé le personnel de Proximus à la grève ce mardi. Interrogé ce mardi matin sur La Première, Stéphane Daussaint du syndicat CSC-Transcom estime que la mobilisation "est massive puisqu'il y a du monde autour de l'ensemble de la tour et il y a encore du monde sur le train qui arrive". L'entreprise tourne au ralenti ce mardi, dit-il : "On peut dire qu'énormément de téléboutiques seront fermées ou l'attente y sera beaucoup plus longue que d'habitude. Au niveau des dépannages, puisqu'il y a beaucoup de techniciens qui sont avec nous aujourd'hui autour, le service sera clairement très ralenti ou totalement à l'arrêt".

L'état d'esprit au sein du personnel est "clairement, l'inquiétude, puisqu'on parle de 1900 départs. La colère et l'interrogation aussi parce que si la CEO parle d'un plan de transition, il y a quand même 1900 départs et 240 millions d'euros d'économies prévues dans leur plan" poursuit-il.

"Pour la CSC Transcom, un licenciement sera un licenciement de trop"

"Comme par le passé, pour la CSC Transcom, un licenciement sera un licenciement de trop. Nous voulons bien négocier ce plan de transition, mais le licenciement est pour nous un sujet inabordable" martèle-t-il.

Le message des syndicats à la direction de Proximus concerne bien sûr "la problématique du licenciement, mais il y aura aussi toute la négociation à avoir sur les éventuelles conditions de départs volontaires, et je souligne bien volontaires" explique Stéphane Daussaint.

Lundi, "le Premier ministre nous a assuré de son plein soutien et que pour eux, ils ne voulaient pas un impact avec licenciements, mais on nous renvoie quand même la balle dans notre camp d'un point de vue des négociations. Donc, c'est au niveau des organisations syndicales qu'il faudra qu'on prenne nos responsabilités et voir comment on va pouvoir négocier ce plan. J'espère qu'ils apporteront l'aide qu'ils ont promise" poursuit-il. "Les ministres nous ont clairement déclaré qu'ils n'étaient pas en capacité d'intervenir massivement dans les négociations. Maintenant, j'espère qu'ils se montreront au moins à la hauteur de ce qu'ils ont pu faire par le passé pour des entreprises privées".

Le nouveau ministre des Télécoms Philippe De Backer (Open Vld) a déclaré qu'à terme l'État devrait se désengager tout ou partie de Proximus. "Lors de la rencontre de lundi, il nous a confirmé que c'était bien un avis personnel et pas un avis de gouvernement. Seconde chose, le gouvernement est en affaires courantes, donc c'est un sujet qui ne peut pas venir sur la table à l'heure actuelle. Et Proximus, tout comme Bpost, ont démontré qu'on pouvait être une entreprise majoritairement publique, être gérée sainement, savoir évoluer dans un marché en concurrence et encore générer de plantureux bénéfices".

L'État belge doit garder sa participation dans l'entreprise

Selon la CSC, l'État belge doit garder sa participation dans l'entreprise : "Proximus est maintenant classée dans le top mondial d'un point de vue qualité de réseau et je crois que ça a toujours été un souci de l'entreprise d'investir dans des infrastructures qui permettent à chaque citoyen d'avoir accès à la téléphonie, au Net, etc. Je ne sais pas si en tant qu'entreprise purement privée, on aura encore le même souci".

Le syndicaliste ne pense pas que le management de Proximus a loupé le virage numérique, "parce que, pour reprendre les déclarations de M. De Croo, ministre de tutelle à l'époque, plus de 780 personnes en 2016 avaient réussi, via des plans de formation, à changer de fonction, à aller vers des fonctions adaptées au marché. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas poursuivre ce plan de transformation. Il a été entamé, peut-être pas mené assez rapidement, mais dans tous les cas le personnel est disposé à le suivre".

Certains évoquent le fait que ce plan soit une excuse pour se séparer des travailleurs les plus âgés, et donc les plus coûteux. "Je me pose énormément de questions. Nous ne pourrons répondre à cela que lorsque nous aurons réellement les informations sur ce plan. Parce que pour l'heure, à part les sorties du CEO et les quelques informations données par le ministre, nous n'avons aucune information sur ce plan".

Quant à l'annonce de l'embauche de 1250 personnes, Stéphane Daussaint estime que c'est "une bonne nouvelle. Maintenant, la grosse interrogation en tant que représentant du personnel de Proximus, c'est de savoir où vont se faire ces embauches parce qu'il y a déjà des bruits qui prétendent que ce serait uniquement dans des filiales, et peut-être même dans des filiales à l'étranger. Ça va être un des points d'interrogation qu'on va avoir en premier lieu lors de la rencontre avec la CEO".