Promotion "trop belle pour être vraie" annulée par La Redoute: de nombreux colis ont finalement été livrés

A ne plus rien y comprendre! Au sein du groupe Facebook créé pour faire valoir leurs droits, les client.e.s n'en reviennent pas: après avoir lu, vu ou entendu que La Redoute n'honorerait pas les commandes passées avec le fameux code promo "100 euros de ristourne pour 100 euros d'achat", nombre d'entre eux/elles ont vu leur colis arriver à destination ce vendredi, avec les objets commandés, et surtout avec la réduction accordée!

Beaucoup... mais pas tous, loin de là. D'autres ont vu leur commande "disparaître" du système, ou ont reçu un avis selon lequel elle avait été annulée, pour causes d'articles (soudainement) non disponibles. Et d'autre enfin sont en attente, leur commande n'ayant pas été officiellement annulée, mais renseignée comme "en cours de préparation".

Le service commercial a envoyé un mail conformément à ce qu'avait annoncé le directeur à nos journalistes expliquant que "le code de réduction était à l'origine un code personnel, diffusé en masse sur les réseaux sociaux". La Redoute estime donc être "victime d'un abus" et que donc "l'offre 100 EUR offert pour 100 euros d'achat ne peut être appliquée", et annonce que les commandes débitées seront remboursées.

Pour appuyer sa décision, la firme s'appuie sur un article de ses conditions générales, précisant que "la responsabilité de la Redoute ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau internet, notamment à une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques, ou de tout fait qualifié de force majeure, conformément à la jurisprudence".

Sauf que, font remarquer les clientes lésées... aucun des cas cités ne s'applique à la situation visée. Il n'y a en effet eu ni fraude, ni virus, mais une erreur de paramétrage de la part de La Redoute. Mieux: selon notre enquête, contrairement à ce qui était avancé au départ, ce n'est pas une personne bénéficiant d'un code personnel qui a "trahi" la confiance de La Redoute en le diffusant massivement, mais une cliente lambda qui l'a découvert tout à fait par hasard (en se trompant en voulant en taper un autre) et l'a fort logiquement renseigné à ses proches. La viralisation a fait le reste, jusqu'à ce que La Redoute se rende compte de l'importance du nombre de commandes passées avec cette promo "trop belle pour être vraie".