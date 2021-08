Voitures essence : hausse de la pollution de CO2 - JT 19h30 - 03/01/2019 A l'achat d'une nouvelle voiture, le choix du Diesel se fait de plus en plus rare. Sur trois voitures neuves achetées en 2018, une seule roulait au Diesel. C'est deux fois moins qu'il y a 10 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on pollue moins pour autant. Les voitures à essence consomment plus et émettent plus de CO2...