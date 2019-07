Productivité: la Belgique peine à se maintenir en quatrième position

L’OCDE vient de réaliser une étude sur la productivité en Belgique. Une première du genre, avec un constat plutôt positif pour notre pays : la Belgique figure en tête des pays industrialisés. En revanche, cela fait 10 ans que la croissance de la productivité baisse chez nous et qu’elle baisse beaucoup plus vite qu’ailleurs.

Pour bien comprendre, la productivité est le rapport existant entre le produit intérieur brut et les heures de travail prestées. En résumé, c’est le rapport entre le nombre d’heures prestées sur une année par tous les travailleurs belges et la richesse produite en Belgique. L’évolution de cette productivité est indicative de la manière dont un pays comme le nôtre arrive à générer plus ou moins de richesses sur base des mêmes ressources et du même temps presté.

La Belgique se situe tout de même en quatrième position derrière l’Irlande, le Luxembourg et la Norvège. La productivité belge est 6% plus élevée qu’en Allemagne, 9% plus élevée qu’en France, et le tout -souligne l’OCDE- avec un niveau d’inégalités modéré par rapport aux autres pays industrialisés.

La Belgique risque de perdre bientôt sa 4e position

Mais — il y a un mais — ce qui inquiète José Ángel Gurría, le secrétaire général de l’OCDE, est le ralentissement de cette productivité chez nous, avec une croissance faible de 0,3% en moyenne depuis 10 ans. "La baisse de productivité est un phénomène mondial, mais la Belgique est particulièrement touchée. La baisse y est deux fois plus rapide que dans les autres pays industrialisés et les Belges ressentent déjà les effets de ce ralentissement. Les salaires réels n’ont évolué que de 1,5% par an pendant la dernière décennie. Si la tendance continue, la Belgique risque de perdre bientôt sa position enviable au sein de l’OCDE en tant que pays très productif où les salaires sont élevés."

Les salaires ne suivent pas automatiquement la productivité

Une croissance de la productivité suscite souvent l’espérance d’une augmentation des salaires, ce qui n’est pas forcément le cas. En théorie, les gains de productivité servent à la répartition de la marge (bénéficiaire). Mais en fonction de la répartition, ce gain de productivité peut représenter plus de dividendes, plus de rentrées fiscales pour l’État, plus de salaires ou une pondération des trois. Alors, à quoi attribuer -depuis 10 ans-, ce ralentissement de la productivité belge ? Toute une série de facteurs peut l’expliquer. Pour n’en citer que deux : notre économie est devenue une économie de services à presque 80%. Et c’est précisément dans les services que l’on trouve les gains de productivité les moins élevés. Ils sont d’ailleurs très rares. Le second facteur est le vieillissement de la population belge.

La solution au problème

Pour inverser cette tendance, l’OCDE préconise de dynamiser cette productivité en berne par plusieurs approches : plus d’investissements publics, notamment dans la formation et les transports, une politique de recherche et développement -et donc d’innovation- plus efficace qu’aujourd’hui, une flexibilité dans la formation des salaires et une attention particulière aux peu qualifiés, analyse José Ángel Gurría. " Un vrai souci est la sous-qualification : seuls 20% des peu formés ont accès à une formation. Les politiques publiques devraient faire exactement l’inverse : les moins qualifiés devraient avoir le plus d’opportunités de formation parce que ce sont eux qui risquent le plus d’être remplacés par la technologie. "

Une autre précision : plus de personnes à l’emploi ne signifient pas forcément des gains de productivité extraordinaires pour un pays. Par exemple si plus de personnes créent la même richesse ou contribuent à la même part du PIB. D’ailleurs, depuis plusieurs années, le chômage baisse en Belgique comme ailleurs en Europe, mais les salaires ont, eux, plutôt tendance à faire du surplace.