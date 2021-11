Production d’énergie, recyclage des eaux : l’usine L’Oréal à Libramont, à la pointe de la technologie

Le marché matinal - L'usine "L'Oréal", à la pointe de la technologie - 02/11/2021 Reportage dans l’usine L’Oréal de Libramont. Cette usine, qui emploie 400 personnes, est spécialisée dans la fabrication de produits de coloration des cheveux. Une usine massivement robotisée mais si on vous en parle ce matin, alors que la COP 26 vient de s’ouvrir, c’est aussi parce que cette usine est en pointe au niveau de la gestion de l’eau (massivement recyclée dans l’usine) et de l’énergie (avec en l’occurrence une unité de biométhanisation et de cogénération).