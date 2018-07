Prochaine entrée en bourse de Belfius: pas vraiment le meilleur moment

On le sait, le gouvernement fédéral a décidé de faire entrer le bancassureur Belfius en Bourse. Ce qui pose plusieurs questions. D’abord, le date d’entrée n’est pas encore connue. Ce n’est pas une opération que l’on réalise d’un claquement de doigts pour reprendre l’expression du ministre fédéral des Finances NV-A, Johan Van Overtveldt: "La décision finale sera prise par le gouvernement au moment où le gouvernement décide que c’est le moment. Il faut une préparation, on ne peut pas dire 'Aujourd’hui, je me lève et je vais faire une petite IPO '".

Pas avant plusieurs semaines

‘Une petite IPO’ est donc l'introduction en Bourse qui concernera tout de même jusqu’à 30% maximum du capital de Belfius. Le gouvernement fédéral souhaite en tout cas que cet IPO ait lieu cette année encore, mais apparemment ce sera difficile à réaliser avant la mi-octobre.

D’autant que le contexte boursier n’est pas franchement favorable à ce genre d’opération. Depuis quelques mois, les valeurs bancaires sont malmenées sur les marchés boursiers en Europe. En six mois, KBC a baissé de 13% à Bruxelles, ING de 20%, Plus globalement, c’est tout le secteur bancaire européen qui recule. La principale explication à ce phénomène est, selon Frank Vranken -stratégiste à la banque privée Puilaetco Dewaay- la faiblesse des taux d’intérêt. "Les banques belges et européennes ont pas mal d’argent placé chez eux sous forme de carnets de dépôt ou de carnets d’épargne, qu’ils doivent rémunérer — les taux sont fort bas — et qui vont prêter sur la partie longue de la courbe des taux hypothécaires, qui jouent un rôle, mais qui sont plutôt sur du 10 ans. Or, l’écart entre le court terme et le long terme va certainement impacter leur rentabilité. L’idéal serait d’avoir des taux à court terme très bas pour rémunérer les carnets de dépôt, et des taux longs très hauts, qui seront seront bien rémunérés sur la partie longue de la courbe. Aujourd’hui, la courbe des taux s’est aplatie. Et cela impacte directement les espoirs de rentabilité des banques."

La situation s’explique par le ralentissement attendu de la conjoncture économique en Europe. Or, les banques européennes sont devenues plus sensibles à la conjoncture, notamment parce que, contrairement aux banques américaines, elles tirent globalement moins de revenus d’autres activités. Frank Vranken constate que "les banques américaines sont encore très présentes. Sur le marché du corporate banking et du financement des grandes acquisitions sur un plan mondial, les Européens sont de plus en plus en dehors. Les Américains ont d’autres vecteurs de croissance qui sont liés au trading."

Les banques européennes sont donc plus sensibles à cette fameuse courbe des taux.