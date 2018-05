Problèmes de ceinture: 219.000 VW Polo et 191.000 Seat Ibiza et Arona rappelées

Quelque 219.000 VW Polo et 191.000 Seat des modèles Ibiza et Arona seront rappelées au garage pour des problèmes de ceinture, a indiqué un porte-parole de Volkswagen vendredi. On ne sait pas encore combien de voitures sont concernées en Belgique.

La ceinture de sécurité arrière gauche de la nouvelle Volkswagen Polo peut se détacher lors d'un virage serré à haute vitesse. Le problème dû à une erreur de conception se produit également avec les nouveaux modèles de Seat Ibiza et Arona.

Les propriétaires de ces voitures seront avertis par courrier pour se rendre au garage.