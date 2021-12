Problème technique résolu chez Itsme : certains utilisateurs n’arrivaient plus à se connecter

L’application d’identification Itsme rencontrait mardi matin un problème technique. Certains utilisateurs n’arrivent pas à accéder au service, a indiqué la porte-parole de Belgian Mobile ID, Sylvie Vandevelde.

"Nous avons un problème technique depuis ce matin. Certaines actions sont possibles, mais pas pour tout le monde", explique-t-elle.

La plateforme Itsme est utilisée pour identifier de manière sécurisée les utilisateurs de diverses applications et sites. Par exemple, il est possible de se connecter à la plateforme masante.belgique.be via Itsme, au lieu d’utiliser sa carte d’identité et un lecteur de carte.

Les problèmes techniques rencontrés par Itsme ce mardi ont ainsi empêché des personnes qui utilisent Itsme de demander des codes pour des tests PCR via le site d’autoévaluation des autorités belges.

Depuis ce mardi matin, les équipes de Belgian Mobile ID, l’organisme qui gère Itsme étaient sur le pont pour résoudre le problème. En milieu d’après-midi, la porte-parole de Belgian Mobile ID nous signalait que tout était rentré dans l’ordre.