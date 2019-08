Problème informatique: des vols British Airways annulés, l'aéroport de Bruxelles concerné

Files à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, ce 07 août - 07/08/2019 La compagnie aérienne British Airways accusait mercredi de nombreux retards et annulations de vols dans les aéroports londoniens en raison d'un problème informatique affectant son système d'enregistrement. "Nous travaillons aussi vite que possible pour résoudre un problème qui a entraîné des annulations de vols court-courriers et des retards au départ des aéroports de Londres", a indiqué la compagnie dans un communiqué, sans préciser le nombre de vols impactés.