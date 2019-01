Prix soldé plus élevé que le prix affiché: si vous soupçonnez une arnaque, contactez le SPF Economie

Ce sont des images qui tournent sur internet à chaque période de soldes : des étiquettes qui affichent des pris soldés plus élevés que le prix d'origine.

Ceci dit, comme nous l'expliquions dans un article de 2017, ce n'est pas forcément une fraude. Le Syndicat des Indépendants et des PME expliquait ainsi à l'époque qu'avant, la réduction devait être faite par rapport au prix le plus bas du mois précédent la période des soldes. Maintenant, le commerçant est libre de choisir lui-même sa période de référence. "Il est donc possible que le prix soldé soit supérieur à un prix promotionnel pratiqué dans la période précédant les soldes".