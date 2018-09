Prix et rendements en berne, la campagne betteravière débute dans une atmosphère de crise

Les 7300 planteurs de betteraves en Belgique s'apprêtent à lancer la nouvelle campagne de récolte des betteraves sucrières. Cette deuxième campagne depuis la suppression des quotas, en septembre 2017, commence "dans une atmosphère de crise", déplore mardi la Confédération des Betteraviers Belges (CBB).

Premier motif de mécontentement: le prix du sucre européen a chuté de près de 30% par rapport à septembre 2017. Il atteint aujourd'hui 360 euros la tonne, contre 490 euros/tonne en 2017. "C'est considérablement plus bas que l'ancien prix de référence européen de 404 euros par tonne, ce qui était alors une limite minimale. Ce prix très bas exerce une pression à la baisse sur les prix contractuels de la betterave, dont les niveaux sont de 25% plus faibles que dans le passé", se désole la CBB, évoquant des prix qui "ne couvrent plus les coûts de production", ce qui "réduit l'attractivité de la culture betteravière".

Influence sur les rendements

A cela s'ajoute l'impact de la sécheresse, qui aura une influence sur les rendements. La CBB prévoit un rendement betteravier par hectare d'environ 72,5 tonnes, soit presque 25% de moins que celui de la campagne précédente. La production de sucre par hectare subit une baisse substantielle de 15% et serait de 12,7 tonnes. Les 63.800 hectares ensemencées correspondraient donc à environ 4,625 millions de tonnes de betteraves sucrières.

La CBB réclame dans ce contexte "une discussion, sans tabou, sur la stabilisation du revenu, les outils de gestion des risques et la transparence du marché". Un appel est lancé à la Commission européenne pour garantir une concurrence loyale face aux producteurs de sucre non-européens.

Les planteurs de betteraves demandent également une approche "durable et pragmatique des gouvernements" en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. La filière betteravière est particulièrement dépendante des produits chimiques et leur interdiction pourrait entraîner des pertes de rendement jusqu'à 40%, avait mis en garde la Fédération wallonne de l'agriculture.