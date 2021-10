Prix de l'énergie: nouvelle explosion du prix du gaz

Le TTF-Future néerlandais, prix de référence pour le gaz naturel, a atteint 161,50 euros par mégawattheure (MWh) mercredi à 10h28, avant de retomber quelque peu. Hier/mardi, ce prix avait dépassé pour la première fois la barre des 100 euros/MWh.

Les prix sur les marchés de gros ont encore augmenté de 20% mercredi. Les traders parlent de "hauteurs absurdes" et craignent que l'approvisionnement en gaz et en électricité ne devienne encore plus cher en novembre.

►►►À lire aussi:

L'étroitesse du marché de l'énergie entraîne des prix records depuis plusieurs semaines. Lundi, il a été annoncé que le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, a été approvisionné en gaz naturel pour la première fois. C'était un test. On ne sait pas encore quand le gazoduc sera effectivement mis en service.