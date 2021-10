Prix de l’énergie : l’inspection économique enquête à nouveau sur le fournisseur d’énergie Mega

L'inspection économique a ouvert, pour la deuxième fois en un an, une enquête sur le fournisseur d'énergie Mega. L'information, annoncée lundi par VTM Nieuws, a été confirmée à Belga.

Début octobre, Test Achat avait déposé plainte contre Mega auprès de l'Inspection financière. L'organisation des consommateurs reprochait au fournisseur d'énergie d'imposer à ses clients une hausse des acomptes, même à ceux qui avaient un contrat fixe. Test achat avait reçu 350 plaintes de consommateurs pour le seul mois de septembre.

"Le 7 octobre, la secrétaire d'État à la protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open VLD) et moi-même avons demandé une enquête de l'Inspection économique sur les pratiques de Mega. L'enquête est en cours", a déclaré la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen).

C'est la deuxième fois en un an que l'Inspection économique ouvre une enquête sur Mega. Au début de cette année, le fournisseur d'énergie s'est vu infliger une amende de plus de 100.000 euros pour pratiques commerciales trompeuses. Certains clients qui avaient signé un contrat bon marché avaient vu ledit contrat être transféré tacitement, l'année suivante, vers un autre beaucoup plus onéreux.