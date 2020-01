Privatisation de Voo: qui sont les Américains de Providence Equity, les nouveaux propriétaires ?

C'est officiel, le gouvernement wallon ne s'oppose pas à la vente du câblo-opérateur liégeois Voo à l'entreprise américaine Providence Equity. Cette entreprise a connu des hauts et des bas, les voici...

51 milliards de dollars. C’est le chiffre fou d’une tentative d’achat par Providence Equity, en 2007. 51 milliards pour acheter BCE, la maison-mère de l’entreprise de télécom Bell Canada. Nous sommes en 2008, Jonathan M. Nelson fait la Une du magazine "Fortune", rien ne résiste à sa société Providence Equity. Mais quelques mois plus tard, la crise boursière et financière balaie tout sur son passage, emportant au passage Providence et son "biggest deal ever". 12 ans plus tard, Providence Equity, "qui avait grandi trop vite" selon le New York Times, est toujours active et investit dans Voo. Un joli coup, à n’en point douter, pour Jonathan M. Nelson, le fondateur de Providence Equity.

De rêve de charpentier à milliardaire, en passant par une "Ivy League"

Jonathan Milton Nelson naît dans une famille de la classe moyenne à Providence, Rhode Island, le plus petit des 50 Etats américains. Petit, il rêve d’être un charpentier, mais à l’université de Brown, membre de la prestigieuse "Ivy League", il étudie l’économie tout en animant une émission radio de jazz. Après une première expérience professionnelle de 3 ans en Chine et un court passage par l’Europe, le voilà engagé dans une première puis une deuxième société financière. Avant de lancer sa propre entreprise de "private equity", Providence Equity en 1989. Et de faire fortune, apparaissant le classement des 400 plus grandes fortunes américaines du magazine Forbes en 2016, avec une fortune estimée aujourd’hui à 1,8 milliard de dollars. Mais malgré cette réussite, Jonathan M. Nelson est tout sauf l’archétype du financier sans foi ni loi comme Hollywood nous le présente de Gordon Gekko (Michael Douglas dans "Wall Street" en 1987) à Roy Logan (Brian Cox dans "Succession", série HBO depuis 2018). Jonathan M. Nelson n’apparaît jamais dans les médias, n’accorde que très peu d’interview. Il s’est engagé à donner au moins la moitié de sa fortune à sa mort. Sur une échelle de 1 à 10 du "self made made" (10 étant "né pauvre et ayant dû surmonter des obstacles"), le magazine Forbes lui donne la cote de 8.

Mais au fait, c’est quoi une "private equity" ?

En français, on parle de société de capital-investissement, qui rachète tout en partie d’une autre entreprise qui n’est pas cotée en Bourse. L’objectif de cette "private equity" est de faire en sorte que l’entreprise rachetée fasse du bénéfice, produise des dividendes. Et après un certain temps, la "private equity" revend tout ou partie de sa participation dans l’entreprise précédemment rachetée, avec profit à la clé. Et ainsi de suite…

Depuis sa création, Providence Equity a investi dans plus de 200 entreprises de par le monde. Aujourd’hui, la société dispose de 4 bureaux (Providence, Boston, New-York et Londres), emploie 240 employés et gère un portefeuille de 45 milliards de dollars (40 milliards d’euros, 3 fois le budget wallon).