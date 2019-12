Primes de fin d’année: un vrai cadeau de Noël pour les salariés?

20 décembre, plus que cinq jours avant Noël, mais déjà un petit cadeau pour certains d’entre vous : beaucoup d’entreprises payent une prime de fin d’année aux travailleurs cette semaine. Mais tout le monde ne reçoit pas la même chose. Certains n’en reçoivent même pas, comme les indépendants bien sûr, mais aussi certains salariés. Car la prime n’est pas une obligation : tout dépend du secteur d’activité. Dans la majorité des cas, des primes sont tout de même prévues, y compris chez les intérimaires.

En revanche, pour ce qui est du montant, les primes varient. Tout est discuté secteur par secteur entre les patrons et les syndicats : cela fait partie des négociations sociales sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les congés… et donc sur les primes. Et si ce n'est pas prévu dans une secteur, une entreprise seule, dans son coin, peut quand même décider d’octroyer une prime, et si ce n’est pas le cas, ça peut même être négocié individuellement dans un contrat de travail.

Du forfait de 300 euros au mois complet de salaire

Difficile donc de donner une réponse générale sur le montant. Béatrice Verelst, conseillère juridique chez Partena Professional, explique qu’il y a beaucoup de méthodes de calcul : "une prime de fin d’année, c’est souvent un treizième mois, c’est-à-dire le mois de décembre ou le mois de novembre en brut, mais ça peut aussi être d’autres choses. Ça peut être un forfait entre 300 et 500 euros ou, rajouté à ce forfait, un pourcentage du salaire gagné durant une période de référence. Ça peut être uniquement un pourcentage du salaire gagné durant l’année qui vient de s’écouler. Mais la plupart du temps, c’est un treizième mois."

Si vous êtes chauffeur de poids lourd, infirmière ou fonctionnaire, vous n’allez pas du tout toucher la même chose. Cela peut aller d’un forfait — c’est le cas dans la construction par exemple, où tout le monde reçoit la même chose - de en général au moins 300 euros jusqu’à un mois complet de salaire, le fameux treizième mois, qui est donc le plus répandu.

Des alternatives moins taxées

Cela voudrait-il dire que l’on touche deux fois son salaire en décembre ? Pas exactement : les primes de fin d’année sont plus taxées que nos salaires. L’impôt sera plus important parce que c’est un impôt forfaitaire, et donc on n’aura pas le même net que son salaire habituel, précise Béatrice Verelst. Quand on dit treizième mois, on parle d’un treizième mois brut, mais pas d’un treizième mois net, donc on peut avoir des mauvaises surprises."

C’est d’ailleurs pour cette raison-là que les primes de fin d’année sont moins utilisées qu’avant, elles ont moins la cote, car fort imposées. De plus en plus d’employeurs cherchent d'autres formes de cadeau de fin d'année pour leurs travailleurs, moins taxées : des primes au mérite par exemple, ou des primes en fonction des bénéfices de l’entreprise. Ça peut aussi être des chèques-cadeaux et parfois même, ils donnent des primes, mais pas en argent, plutôt en actions de l’entreprise. L’employeur paye moins d’impôts avec ce genre de rémunération et le travailleur reçoit plus.

Attention quand même : si on paye moins d’impôts, on paye moins à court terme, mais on ne cotise pas pour sa pension non plus pour plus tard, parce que les primes de fin d’année, celles qui sont donc fort taxées, sont aussi de belles primes de fin d’année pour l’État… des millions chaque année qui se retrouvent dans les caisses de la Sécurité sociale.