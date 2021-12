Prime de fin d’année : le chômage lié au covid et aux inondations peut avoir un impact

La fin de l’année approche, et avec elle, évidemment, les primes de fin d’année. Elles arriveront la semaine prochaine dans la plupart des entreprises, mais tout le monde n’en recevra pas, ne recevra le même montant. D’autant moins cette année où beaucoup de travailleurs ont été en chômage temporaire Covid. Petit mode d’emploi.

Qui touche une prime de fin d’année ?

Elle concerne les employés (mais pas tous) et les fonctionnaires mais pas les indépendants. Pour les employés, la prime de fin d’année n’est pas légalement obligatoire. Ça se décide au sein de chaque secteur, au sein de chaque commission paritaire ou même de chaque entreprise. Ce sont des discussions entre les patrons et les syndicats, mais il n’y a pas de règle générale qui s’applique à tout le monde.

Quel montant ?

On n’est pas du tout tous logés à la même enseigne. Il n’y a pas de règle générale, ça dépend d’un secteur à l’autre et des négociations entre patrons et syndicats. Parfois, c’est un montant unique. Parfois, c’est un pourcentage de votre salaire. Mais la forme la plus classique, c’est un treizième mois selon Matthieu Dewèvre, de l’Union des classes moyennes.

Souvent la prime de fin d’année équivaut à un mois de salaire

"Dans une très large majorité de cas, la prime de fin d’année équivaut à un mois de salaire, le brut du mois de décembre, qui est en quelque sorte doublé par la décision du secteur, explique Matthieu Dewèvre. Cela dit, les règles de calcul sont très diverses. Dans certaines commissions paritaires, c’est un forfait, c’est simplement reprendre le treizième mois. Dans d’autres, c’est un calcul qui est proportionnel. Dans d’autres, il y a une part forfaitaire et une part à la proportionnelle. Donc, c’est une réglementation qui est tout à fait complexe."

Et c’est d’autant plus complexe que dans certains secteurs, tout le monde reçoit exactement la même chose, quel que soit le nombre d’heures travaillées par chacun, et dans d’autres secteurs, par contre, c’est au prorata du nombre d’heures que vous avez effectivement travaillé pendant l’année.