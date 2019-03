Presque 1000 distributeurs de billets supprimés en trois ans en Belgique

L’agence BNP Paribas Fortis de Belœil fermera ses portes dans moins d’un mois. Elle fait partie des 267 bureaux touchés par le plan de restructuration de la banque . Avec elle, le dernier distributeur de billets de la commune disparaît, un an et demi après l’agence et du distributeur Belfius voisin. Les habitants de Belœil devront aller à Chièvre à 8 km ou à Leuze-en-Hainaut à 11 km pour retirer de l’argent. « Ça ne va pas être évident pour les personnes à mobilité réduite ou sans voiture » craint une habitante. « Ça devient compliqué de récupérer son propre argent qu’on a placé dans les banques » regrette une autre.

Les retraits en baisse

"Le nombres de guichets automatiques diminue ces dernières années, mais on voit aussi en parallèle un tassement du nombre de retraits, note Rodolphe de Pierepont, le porte-parole de Febelfin. De plus en plus de clients privilégient désormais les moyens de paiement électroniques, par carte, sur smartphone, sur ordinateur et retirent dès lors moins d’argent liquide". Après avoir augmenté pendant des années, le nombre de retraits et les montants retirés diminuent depuis 2012.

En 2018, les Belges, ensemble, ont fait 266,6 millions de retraits d’argent liquide (pour une somme moyenne de 145,7 euros). C’est 34 millions de retraits de moins qu’il y a 6 ans.